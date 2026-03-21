На американской базе в Ираке произошел пожар

На военной базе США Виктория в Ираке был замечен крупный пожар, сообщает RT со ссылкой на агентство IRIB.

«Пожар на базе Виктория США в Ираке», — говорится в сообщении.

По словам источника, был поражен склад боеприпасов армии США.

Конфликт на Ближнем Востоке обострился 28 февраля. США и Израиль развернули масштабную операцию, направленную на то, чтобы у Тегерана не появилось собственного ядерного оружия.

Иран, в свою очередь, начал отвечать на агрессию ударами по территории противника и по американским базам, расположенным в регионе.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.