На Алтае спортсмен вместе с возлюбленной избил двух девушек в клубе

В одном из ночных клубов Бийска 8 ноября произошла драка, в которой пострадали две девушки. Валерия и Ангелина проводили вечер в заведении, когда их внимание привлек шум за соседним столиком, после этого начался конфликт, в ходе которого их избили, сообщает Telegram-канал «112» .

Предварительно установлено, что за шумным столиком сидел спортсмен Сергей Т. и его девушка, которая бурно выражали свои чувства, что вызвало дискомфорт у девушек. Они обратились к охране с просьбой утихомирить пару.

Однако уйти из клуба спокойно Валерии и Ангелине не удалось. На выходе их поджидал Сергей Т. со своей спутницей.

По словам девушек, спортсмен напал на них. Валерии нанесли удар бутылкой по голове, после чего ее волочили по полу. Пострадавшие зафиксировали травмы и обратились в правоохранительные органы. После инцидента им потребовалось лечение в стационаре.

