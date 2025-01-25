На Алтае подросток пытался покончить с собой из-за запрета мамы пойти на СВО

В Алтайском крае молодой человек предпринял попытку самоубийства после того, как мать не одобрила его намерение отправиться в зону специальной военной операции (СВО), сообщает Baza .

Инцидент произошел прошедшей ночью. Семнадцатилетний Илья (имя изменено) поругался с матерью после того, как сообщил семье, что после 18-го дня рождения в феврале подпишет контракт с Минобороны РФ и в качестве добровольца отправится в зону СВО.

Мать пыталась отговорить сына, убедив, что сначала необходимо закончить колледж. Однако Илья был непреклонен и заявил, что свое решение не изменит, а если его попытаются остановить, он покончит с собой.

Угрозы Ильи не восприняли всерьез, и семья отправилась спать. Однако посреди ночи подросток пошел в ванную, закрылся и попытался совершить самоубийство. Услышав странные звуки, семья решила проверить, что происходит, и обнаружила Илью без сознания в ванной.

Прибывшим на место врачам удалось спасти парня. В настоящее время Илья продолжает лечение в больнице.