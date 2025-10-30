На Аляске произошло землетрясение магнитудой 5,4

сегодня в 22:38

Согласно данным Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра (EMSC), в четверг, 30 октября, на Аляске было зарегистрировано сильное землетрясение магнитудой 5,4, сообщает «Лента.ру» .

Сейсмическое событие произошло в 09:33 по местному времени (20:33 по московскому времени) на территории полуострова Кенай.

Эпицентр подземных толчков находился в 57 км к востоку от населенного пункта Фриц-Крик, где проживает около 1900 человек. Глубина залегания очага землетрясения составила 37 километров.

На момент публикации заметки информации о пострадавших не поступало.

