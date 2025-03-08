На 72-м году жизни скончался генерал-полковник Александр Мирошниченко

В возрасте 71 года ушел из жизни генерал-полковник Александр Мирошниченко, возглавлявший международную ассоциацию ветеранов подразделения «Альфа». За свою карьеру он провел множество успешных контртеррористических операций в различных городах — от Сарапула до Минеральных Вод, где участвовал в пяти спецоперациях, пишет РИА Новости .

Особое значение в жизни Мирошниченко имел Афганистан. В декабре 1979 года он принимал участие в операции в Кабуле, после чего семь месяцев занимался обеспечением безопасности афганского лидера Бабрака Кармаля в крайне опасных условиях. Кроме того, генерал-полковник курировал боевую подготовку молодых бойцов группы «А» на территории Афганистана.

Профессиональный путь генерал-полковника также отмечен важными спецоперациями в Саратове и Баку, где он проявил исключительное мастерство и отвагу при выполнении сложнейших задач.

За проявленную отвагу в боевых действиях Мирошниченко был отмечен множеством государственных наград, включая ордена Мужества, Красной Звезды и Александра Невского. Также получил орден «За заслуги перед Отечеством» четвертой степени, «За военные заслуги», орден Почета и медали «За отвагу» и «За боевые заслуги».