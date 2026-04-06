«Мы куда-то, б****, поплыли»: жители поделились видео паводка в Нижнем Новгороде

Вследствие паводка в Нижнем Новгороде наблюдается значительное затопление. По словам очевидцев, воды по колено, сообщает RT .

Транспортное сообщение затруднено, автомобили продвигаются с трудом по затопленным улицам.

«Я не знаю, что тут происходит. Но мы куда-то, б****, поплыли», — прокомментировал один из жителей.

В селе Шилокша Нижегородской области паводок разрушил мост. Частные домовладения оказались в зоне подтопления. По информации от МЧС, обошлось без жертв и пострадавших. Были организованы пункты временного размещения и лодочная переправа.

