«Мы куда-то, б****, поплыли»: жители поделились видео паводка в Нижнем Новгороде
Вследствие паводка в Нижнем Новгороде наблюдается значительное затопление. По словам очевидцев, воды по колено, сообщает RT.
Транспортное сообщение затруднено, автомобили продвигаются с трудом по затопленным улицам.
«Я не знаю, что тут происходит. Но мы куда-то, б****, поплыли», — прокомментировал один из жителей.
В селе Шилокша Нижегородской области паводок разрушил мост. Частные домовладения оказались в зоне подтопления. По информации от МЧС, обошлось без жертв и пострадавших. Были организованы пункты временного размещения и лодочная переправа.
