МВД: подросток из Подмосковья разводил мужиков, «продавая» услуги проституток

Удмуртские полицейские задержали 16-летнего подростка из Подмосковья, которого подозревают в мошенничестве под предлогом предоставления интим-услуг, сообщает «МВД Медиа».

На уловку юноши попался житель Ижевска. Мужчина решил воспользоваться сайтом, заказав услуги сексуального характера. Просмотрев анкеты, он выбрал девушку и позвонил по указанному номеру телефона, но вместо женского голоса ему ответил мужской. Он представился администратором сайта, убедил клиента внести предоплату и заплатить за разные страховки. Но потом вдруг сказал, что из-за действий мужчины произошел сбой в работе сайта, также он потребовал денежную компенсацию.

Житель Ижевска перевел мошеннику всего свыше 300 тыс. рублей, но так и не получил интим-услугу.

На след мошенника вышли полицейские. Им оказался подросток из Московской области.

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 159 УК РФ. Юноше избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Сейчас силовики проверяют его причастность к аналогичным преступлениям.