МВД объявило в розыск главреда «Медиазоны»* Смирнова**

МВД РФ объявило в розыск главного редактора «Медиазоны»* Сергея Смирнова**, на него ранее было заведено дело за неисполнение обязанностей иноагента, сообщает РИА Новости .

В карточке розыска указаны ФИО, дата рождения, национальность и место рождения главреда.

По какой именно статье разыскивается иноагент, в МВД не уточнили.

В отношении Смирнова* было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 330.1 УК РФ (уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством страны об иностранных агентах). Предварительно, он долго не ставил в публикуемых материалах в Сети пометки иноагента.

* Внесен в реестр иноагентов в РФ.

** Выполняет функции иноагента в России.