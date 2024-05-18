МВД Киргизии: пострадавших из-за массовых беспорядков в центре Бишкека нет
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В министерстве внутренних дел Киргизии отметили, что погибших и пострадавших после событий в центре Бишкека, где силовики перекрыли улицу, на которой собралась толпа после конфликта в хостеле, нет, сообщает ТАСС.
По данным министерства, ситуация в Бишкеке стабильная, ее контролируют сотрудники милиции. Участники митинга разошлись.
Ранее внутренние войска оцепили улицу в центре столицы Киргизии. Там собралась толпа после конфликта в хостеле, где проживают иностранцы. Во время беспорядков оказались избиты несколько местных жителей
По факту избиения возбудили уголовное дело, троих иностранцев задержали.