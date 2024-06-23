МВД: четыре террориста ликвидированы в Махачкале

В Дербенте и Махачкале в воскресенье совершено нападение на два православных храма, синагогу и пост ДПС. Погибли 9 человек, из них семеро — полицейские. 25 человек получили ранения. При нападении на церковь в Дербенте был убит священник. Ему перерезали горло.

В республике введен режим КТО. На улицах Махачкалы действует Росгвардия с бронетехникой.

Ранее МВД Дагестана опровергло информацию о том, что в церкви в Махачкале находятся заложники. По информации ведомства, возле церкви ведется перестрелка, штурм пока не начался.