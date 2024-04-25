Мужчины в Батайске пришли на сходку из-за ссоры учительницы с девятиклассником

Батайскую школу окружили мужчины из «Русской общины», которые пришли на сходку из-за конфликта педагога с учеником девятого класса, сообщает Baza .

Как рассказали очевидцы, в четверг ученики школы №4 были заперты в здании школ. Отучившихся в первую смену ребят не выпускали, а вторую смену попросили ждать на улице. Это произошло из-за мужчин, пришедших разбираться с девятиклассником, который поругался с учительницей русского языка.

Конфликт произошел четыре месяца назад. Педагог и школьник оскорбляли друг друга, спорили в классе и завершили ссору на обсуждении того, кто кого поставит на колени. C тех пор учительница просила подростка извиниться публично, но он отказывался.

Мужчины из «Русской общины» решили разобраться в данной ситуации, а также отстоять честь преподавательницы. В чатах активисты призывали прийти к школе.

Директор учреждения образования отметила, что возникший конфликт быстро разрешился. Общинники, сотрудники полиции и администрации поговорили в кабинете директора и не имеют претензий к сторонам конфликта. Школа работает штатно.