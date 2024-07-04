Мужчины с перцовками сорвали концерт рэпера Кишлака в Омске

Пятеро мужчин с перцовками сорвали концерт рэпера Кишлака в омском клубе «Викинг». По словам очевидцев, нарушители порядка избили персонал, фанатов, организаторов и музыканта, сообщает Mash.

Также мужчины параллельно заливали всех перцем. Пятеро мужчин устроили драку в клубе, когда часть людей уже зашла внутрь.

Нарушители также прорвались в гримерку, где избили Максима Фисенко (настоящее имя Кишлака). Все это время они кричали, что выступления не будет.

Сейчас рэпер пытается зафиксировать ожоги и побои.