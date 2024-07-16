Мужчины на авто протаранили машины в Красногорске и устроили драку

Подмосковные полицейские разыскивают двух мужчин, которые протаранили четыре машины в Красногорске и устроили драку с жителями, сообщает пресс-служба полиции Московской области.

Инцидент произошел 15 июля.

Драка случилась во дворе одного из домов, расположенных на Красногорском бульваре. Мужчина на легковой машине наехал на четыре припаркованных авто, после чего попытался уехать.

Очевидцы начали останавливать злоумышленника, в ходе чего завязалась драка с водителем и его пассажиром, которые распылили в сторону жителей газовый баллончик и уехали.

Сейчас полиция ищет правонарушителей.

По факту инцидента проходит проверка.