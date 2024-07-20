Мужчину, зарезавшего участника СВО, задержали в Ставрополе

Альберта Пилосяна, подозреваемого в убийстве участника спецоперации в Армавире, задержали в Ставрополе, сообщает «Царьград» .

После происшествия мужчина смог перебраться в Ставрополь. Там к нему пришли силовики.

Пилосян пытался доказать правоохранителям, что его должны задержать за причинение тяжких телесных. В видео в соцсетях показалось, что подозреваемый намеренно не говорит о факте смерти пострадавшего.

Задержанный признался, что несколько раз ударил оппонента ножом. Оружие он выбросил после драки. Он добавил, что не знал о смертельных ранениях участника спецоперации, который был ему незнаком.

Задержанного планируют передать следователям.