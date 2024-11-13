Мужчину раздавил пресс на производстве в Москве
SHOT: тигельный пресс раздавил работника в Москве
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В Москве на небольшом производстве упаковки, расположенной на Полярной улице, погиб сотрудник, попав в тигельный пресс, пишет SHOT.
Трагедия произошла вечером 13 ноября. Мужчина, попавший в тигельный пресс, оказался раздавлен насмерть.
При каких обстоятельствах рабочий попал в пресс, устанавливается. На момент публикации заметки неизвестно, сколько ему было лет и была ли у него семья.
Компетентные органы уже проверяют, кому принадлежит производство, где погиб человек.