Мужчину раздавил пресс на производстве в Москве

В Москве на небольшом производстве упаковки, расположенной на Полярной улице, погиб сотрудник, попав в тигельный пресс, пишет SHOT .

Трагедия произошла вечером 13 ноября. Мужчина, попавший в тигельный пресс, оказался раздавлен насмерть.

При каких обстоятельствах рабочий попал в пресс, устанавливается. На момент публикации заметки неизвестно, сколько ему было лет и была ли у него семья.

Компетентные органы уже проверяют, кому принадлежит производство, где погиб человек.