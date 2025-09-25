Мужчину, чья посылка взорвалась на почте в Петербурге, могут признать террористом

Уголовное дело о теракте было возбуждено после детонации одной из посылок в отделении почты на проспекте Обуховской Обороны, 243, в Санкт-Петербурге. Ночью правоохранители провели задержание 62-летнего мужчины, который отправил коробки, сообщает « Фонтанка ».

Сначала на него составили протокол о мелком хулиганстве. После этого ГСУ СК России по Санкт-Петербургу открыло уголовное дело о теракте. В ближайшее время мужчине могут избрать меру пресечения.

О детонации в отделении почты сообщили 24 сентября в 18:45. Сотрудники полиции рассказали, что сдетонировавшая посылка должна была поехать в Республику Татарстан. Отправитель приехал оттуда.

Мужчина сдал пять коробок на почту, расплатился и покинул помещение. Когда работница отделения стала складывать посылки в тележку, одна из них начала дымиться. Появился запах гари.

Из помещения провели эвакуацию 5 человек. Группа разминирования ОМОН «Балтика» провела проверку коробок. В одной из них нашли тубус из-под витамина С, а также 3 петарды. Пострадавших не было.

