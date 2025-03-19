Мужчине, отсидевшему 13 лет за чужое преступление, выплатят по 20 рублей за день

Жителю Башкирии Фатхулле Исхакову присудили компенсацию в 95 000 рублей за то, что он потерял заработок из-за незаконного заключения в колонию на 13 лет. Ранее мужчина больше полувека добивался реабилитации за преступление, которое он не совершал, выиграл суды и получил миллионы рублей, сообщает Mash Batash .

В этот раз пенсионер, которого судили еще в конце 1950-х годов, пытался добиться компенсации средств за конфискованную корову и потерянный заработок. Он запрашивал у суда 3 000 000 рублей, однако получил 95 тысяч.

«Грубо говоря, по 20 рублей за каждый день отсидки», — утверждает издание.

В 2023 году Исхакова реабилитировали по уголовному делу о покушении на убийство, которое совершил другой человек.

По данным СМИ, ранее пенсионер смог отсудить у Минфина 6 млн рублей, хотя просил 450 млн рублей. Тогда ему выплатили компенсацию морального вреда за незаконные преследование и лишение свободы.