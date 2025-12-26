Мужчина жестко избил 2 девушек в Приморье

Мужчина жестоко избил двух девушек в микрорайоне Солнечный в Большом Камне Приморского края. Об этом сообщает « 112 ».

На опубликованной записи рядом с мужчиной стоят две девушки. Он подходит к одной из них и бьет неким предметом в лицо. Вещь улетает на несколько метров. Затем мужчина дает пощечину второй девушке, она упала.

После этого агрессор опять переключился на первую жертву и продолжил бить ее по лицу. После финальной пощечины девушка упала на асфальт возле автомобиля.

Но и на этом мужчина не успокоился. Он вернулся ко второй жертве, которая так и лежала после первого удара. Агрессивный гражданин продолжил колотить ее ногами.

Причины конфликта выясняют. Полиция Приморского края проверяет информацию. Силовики ищут нападавшего.

