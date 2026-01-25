Мужчина застрелил знакомого из ружья на охотничьей базе в Саратовской области

Фото - © А. А. Пирагис / Фотобанк Лори

сегодня в 09:23

СК завел дело из-за убийства мужчины на охотничьей базе в Саратовской области

Мужчина застрелил знакомого из охотничьего ружья своего знакомого в Саратовской области. Возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба СУ СК России по региону.

Происшествие произошло на территории охотничьей базы в Новобурасском районе. Согласно версии следствия, 23 января 37-летний мужчина произвел выстрел из охотничьего ружья в 37-летнего знакомого. От полученных ранений потерпевший скончался на месте.

Правоохранительные органы задержали подозреваемого. В отношении мужчины возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). В настоящее время ведется сбор и закрепление доказательной базы.

Следователи решают вопрос об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения в виде заключения под стражу.

