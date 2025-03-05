Мужчина застрелил своего знакомого в Выксе

Жителю города Выкса предъявлено обвинение в совершении убийства своего знакомого, сообщает ИА «Время Н» со ссылкой на пресс-службу Следственного комитета РФ.

Следствие установило, что в феврале 2025 года обвиняемый, находясь в доме на улице Дулина, поссорился со своим приятелем. В процессе разгоревшегося спора он произвел как минимум два выстрела из огнестрельного оружия, что привело к смерти пострадавшего.

Подозреваемый был задержан сотрудниками правоохранительных органов, однако от дачи показаний он отказался. Оружие, использованное при совершении преступления, было конфисковано. В настоящее время преступник находится под стражей.

Также сейчас выясняются причины и детали случившегося.