Мужчина закопал жену на своей работе, но ее рука «выглянула» из-под земли

Десятидневные поиски 41-летней итальянки Федерики Торкуоло завершились обнаружением ее трупа. Тело было найдено на территории сельскохозяйственного предприятия, принадлежащего ее супруга, сообщает «Царьград» со ссылкой на Pronews.gr.

Раскрыть преступление помогла случайность: прохожий заметил человеческую руку, выступающую из грунта на окраине фермы. Прибывшие на место следователи установили, что женщину убили в собственном доме, после чего тело было вывезено на грузовике и спрятано на рабочем участке.

Несмотря на то, что муж погибшей изначально отрицал свою причастность, следствие собрало неопровержимые доказательства. Так, в доме семьи и на одежде мужчины обнаружены следы крови, ДНК которой совпадает с данными Федерики. При этом сразу после исчезновения супруги мужчина тщательно мыл свой грузовик, что полиция расценивает как попытку скрыть следы перевозки тела.

Известно, что пара находилась в процессе расставания, но продолжала делить общую жилплощадь. Знакомые утверждают, что супруги пытались имитировать «счастливую семью», однако за фасадом благополучия скрывался затяжной конфликт.

Задержанный находится под стражей. Его адвокат строит защиту на утверждении, что клиент якобы планировал добровольно явиться в полицию с признанием, но правоохранители сработали быстрее и произвели арест.

Следствие продолжает восстанавливать хронологию событий роковой ночи, чтобы окончательно закрепить обвинение в предумышленном убийстве.

