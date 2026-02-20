сегодня в 13:41

Мужчина вытолкал девушку из поезда в московском метро ради кражи телефона

В метро Москвы 25-летний приезжий вытолкал девушку на платформу и попытался забрать телефон, сообщает пресс-служба прокуратуры Москвы.

Инцидент произошел на станции метро «Новаторская». Мужчина заприметил в вагоне поезда девушку, в руке у которой был телефон. Он решил его похитить.

Пассажир стал вырывать гаджет из рук девушки. Затем он вытолкал ее на платформу и повалил на пол.

Пострадавшая смогла дать отпор. На помощь ей пришли очевидцы. Нападавшего получилось задержать.

Теперь мужчину обвиняют в покушении на грабеж (ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 161 УК РФ).

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.