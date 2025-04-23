Мужчина в Подмосковье ударил ножом полицейского, просившего предъявить документы

В деревне Шеметово муниципального округа Серебряные Пруды вечером 22 апреля полицейские заметили подозрительного мужчину. При попытке проверить документы он набросился на правоохранителей с ножом, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Московской области.

Мужчина привлек внимание полицейских своим странным поведением: он сильно нервничал и оглядывался по сторонам. Сотрудники МВД попросили его предъявить паспорт, но тот в грубой форме отказался и кинулся на силовиков с ножом.

Нападавший, житель Тульской области 1988 года рождения, успел нанести несколько ударов одному из стражей порядка перед тем, как скрылся. Позже его задержали и доставили в отдел полиции.

Пострадавший правоохранитель госпитализирован, пояснила официальный представитель подмосковного главка МВД РФ Татьяна Петрова.

Следственные органы уже приняли процессуальное решение по факту нападения. Все собранные материалы переданы для дальнейшего расследования.