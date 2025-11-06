Мужчина в Надыме скрыл ВНЖ в другой стране и попал под уголовную статью

В Надыме завершено следствие по уголовному делу в отношении местного жителя, утаившего наличие вида на жительство в другой стране, сообщает «Север-Пресс» .

Как сообщили в управлении Следственного комитета РФ по ЯНАО, надымским следственным отделом закончено расследование в отношении жителя Надыма, обвиняемого по статье 330.2 УК РФ, предусматривающей ответственность за уклонение от уведомления о виде на жительство в другом государстве, дающем право на постоянное проживание за рубежом.

Установлено, что противоправные действия совершались с августа 2014 по апрель 2023 года. В настоящее время дело направлено в судебные органы.

Обвиняемому грозит наказание в виде штрафа до 200 тысяч рублей или обязательные работы сроком до 400 часов.

