Мужчина в Кении расчленил жену и спрятал ее по частям в рюкзак

Жуткая находка потрясла правоохранительные органы Найроби в Кении. Во время утреннего дежурства полицейские обратили внимание на подозрительного мужчину, несущего тяжелый рюкзак, внутри которого оказались части тела женщины, сообщает «Bild на русском» *.

Задержанный, которому оказалось 29 лет, не стал отрицать свою причастность к преступлению и сообщил, что расчлененные останки принадлежат его молодой супруге, которой было всего 19 лет. Во время обыска в доме под кроватью нашли улики преступления: окровавленную одежду жертвы, орудие убийства и некоторые части тела, которые не влезли в рюкзак.

Кровавые следы, обнаруженные на полу, стали еще одним свидетельством совершенного злодеяния. На данный момент правоохранители продолжают поиски недостающих останков жертвы. Каких именно частей тела погибшей не хватает, не уточняется.

Подозреваемого в убийстве жены задержали по решению местного суда на три недели. Все обстоятельства случившегося устанавливаются.

*СМИ признано в России иностранным агентом.