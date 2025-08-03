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Мужчина в Астраханской области 2 года насиловал несовершеннолетних дочек на даче

В Астраханской области мужчина насиловал двух 14-летних дочерей. Это продолжалось с августа 2022 года по август 2024 года, сообщает пресс-служба СУ СК России по Астраханской области.

Против мужчины открыто дело по пункту «б» части 4 статьи 131, пункту «б» части 4 статьи 132, части 3 статьи 134, части 2 статьи 135 Уголовного кодекса России («изнасилование потерпевшей, не достигшей 14-летнего возраста, насильственные действия сексуального характера в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста, развратные действия»).

По данным правоохранителей, мужчина два года насиловал двух несовершеннолетних дочек и совершал насильственные действия сексуального характера. Это происходило в дачном поселке в Приволжском районе Астраханской области.

Следователи допускают, что были и иные эпизоды таких же преступлений. Мужчину задержали и заключили под стражу.