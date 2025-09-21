Мужчина устроил поджог книг во французском центре в Берлине из-за фальсификации
35-летний мужчина устроил поджог ряда книг в библиотеке французского культурного центра в немецком Берлине. Ему не понравилось, что исторические события в произведениях сфальсифицированы, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-релиз немецкой полиции.
Перед поджогом, мужчина облил ряд произведений горючим веществом. После этого началось возгорание.
Берлинская полиция не рассказала, какие книги имелись в виду. Не указывалось и что именно не устроило мужчину в содержании.
Пожар потушили огнетушителем. Пострадавших нет.
Мужчина во время задержания не сопротивлялся. Его быстро отпустили на свободу. Однако расследование действий мужчины продолжается.
