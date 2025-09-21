сегодня в 17:46

Мужчина устроил поджог книг во французском центре в Берлине из-за фальсификации

35-летний мужчина устроил поджог ряда книг в библиотеке французского культурного центра в немецком Берлине. Ему не понравилось, что исторические события в произведениях сфальсифицированы, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-релиз немецкой полиции.

Перед поджогом, мужчина облил ряд произведений горючим веществом. После этого началось возгорание.

Берлинская полиция не рассказала, какие книги имелись в виду. Не указывалось и что именно не устроило мужчину в содержании.

Пожар потушили огнетушителем. Пострадавших нет.

Мужчина во время задержания не сопротивлялся. Его быстро отпустили на свободу. Однако расследование действий мужчины продолжается.

