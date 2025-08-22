сегодня в 11:48

Мужчина ударил женщину ногой по лицу у бара в Нелидове Тверской области

Житель города Нелидово в Тверской области ударил женщину ногой по лицу рядом с местным баром. Она чуть не потеряла сознание, сообщает Baza .

Причина, по которой произошел конфликт, неизвестна. На опубликованной записи мужчина бьет женщину ногой в лицо. Она падает, и агрессор наносит еще один удар по голове.

Затем мужчину оттаскивают от женщины, и он начинает драться с другими отдыхающими.

Видео попало в руки к сотрудникам полиции. 31-летнего нападавшего Сергея задержали. Открыто уголовное дело по статье «Хулиганство».