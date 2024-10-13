Мужчина убил 12-летнего сына топором в лесополосе в Обнинске

В Калужской области отец напал с топором и убил 12-летнего сына. Мужчина сознался в убийстве, но не помнит причину своего поступка, сообщает Kaluga-poisk.ru .

Трагедия произошла в Обнинске. Накануне в лесополосе было обнаружено тело 12-летнего мальчика с признаками насильственной смерти. Рядом с трупом был найден топор, который стал орудием преступления.

Правоохранительные органы задержали отца ребенка, который в ходе допроса сознался в убийстве ребенка. При этом мужчина не называет мотив преступления, ссылаясь на провал в памяти. На учете в психдиспансере он ранее не стоял.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ (убийство).

Предположительно, мужчина отправился вместе с сыном в лесополосу в сторону Белкино за материалами для осенних поделок. В настоящее следователи и криминалисты устанавливают все обстоятельства преступления.