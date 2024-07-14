Мужчина сжег несколько полицейских машин в Коломне по указанию с Украины

Днем 12 июля мужчина в черной одежде проник на полицейскую парковку в Коломне. Он поджег служебный Ford и скрылся. Иномарка взорвалась, из-за этого огонь перекинулся на два соседних автомобиля. В итоге Ford и УАЗик «Хантер» выгорели полностью, а УАЗ «Патриот» — частично.

В данном инциденте пострадавших нет.

Поджигателя нашли и задержали. На это полиции понадобилось всего около 4 часов. Злоумышленником оказался 40-летний местный житель. Он рассказал, что напасть на участок его заставили мошенники с Украины. Сначала они похитили у мужчины деньги, а после поджога пообещали их вернуть.

Ранее поджигатель был судим за подделку паспорта. По факту инцидента возбудили уголовное дело по статье «Теракт, совершенный организованной группой, повлекший значительный имущественный ущерб». Мужчине может грозить до 20 лет тюрьмы.