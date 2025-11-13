Мужчина с винтовкой на балконе перепугал жителей в Новосибирской области

В Новосибирской области мужчина с винтовкой на балконе многоквартирного жилого дома перепугал местных жителей, сообщает SHOT .

Инцидент произошел на улице Ленина в центре Бердска. На опубликованных кадрах видно, что мужчина держит винтовку и прицеливается из окна балкона на 5-м этаже жилого дома.

Очевидцы утверждают, что неадекват достал винтовку и долго куда-то целился. При этом вблизи его дома расположен лицей № 6. Мужчина с винтовкой скрылся в квартире, когда дети начали выходить из учебного заведения.

Правоохранительные органы проводят проверку по факту произошедшего.

