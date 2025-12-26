Мужчина с катаной устроил кровавую баню на заводе в Японии

сегодня в 17:16

Мужчина с катаной порубил 15 человек на предприятии в Японии

На заводе Yokohama Rubber Mishima в японской Мисиме мужчина с катаной, предположительно, напал на людей. Он поранил 15 человек, сообщает РЕН ТВ .

Предполагаемому злоумышленнику 38 лет. Он надел противогаз. В руке держал холодное оружие.

Еще злоумышленник разливал некую жидкость. Это мог быть хлорный отбеливатель.

Восьмерых японцев эвакуировали. Еще семеро раненых были в сознании. Мужчину задержали.

На опубликованной записи видно, что рядом с местом происшествия находятся местные силовики. Замечено около 10 машин спецслужб. Место происшествия оцепили. Также туда приехали сотрудники местного аналога МЧС.

Подписывайтесь на РИАМО в MAX.