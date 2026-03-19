сегодня в 21:15

Мужчина расстрелял сотрудников военной полиции под Липецком, один погиб

В Липецкой области вооруженный мужчина открыл огонь по военной полиции. В итоге один человек погиб, сообщает РЕН ТВ .

Предварительно известно, что мужчина открыл стрельбу по сотрудникам при исполнении 19 марта. В итоге злоумышленника задержали.

Один человек от полученных травм скончался. Есть ли еще пострадавшие, пока не сообщается.

По факту случившегося уже возбудили уголовное дело. Также решается вопрос об аресте злоумышленника.

