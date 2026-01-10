Мужчина ранен во время атаки БПЛА ВСУ по жилой многоэтажке в Воронеже Происшествия сегодня в 22:57

Мужчина пострадал во время атаки БПЛА ВСУ по жилому многоэтажному дому в Воронеже. По словам местных жителей, его посекло осколками, но серьезных повреждений он не получил. сообщает SHOT.

На месте атаки начался пожар. Жители самостоятельно потушили возгорание. Отмечается, что ВСУ атаковали минимум две высотки и частный дом в разных районах города. Ранее сообщалось, что беспилотник врезался в жилую многоэтажку в Воронеже. Взрывной волной повреждены минимум пять квартир. По словам местных жителей, раздались более 30 взрывов над городом. По предварительной информации, город был атакован дронами типа «Лютый».