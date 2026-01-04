сегодня в 19:22

Мужчина проткнул челюсть черенком от лопаты при чистке снега под Красноярском

Мужчина проткнул челюсть черенком от лопаты во время чистки снега на крыше в Красноярском крае. Врачи успешно прооперировали пострадавшего, сообщает РЕН ТВ .

Инцидент произошел 29 декабря. Мужчина не удержался и упал вниз во время чистки снега на крыше здания. Пострадавшего экстренно доставили в больницу.

На опубликованных кадрах видно, как черенок проткнул нижнюю челюсть пожилому мужчины. При этом часть его мешает пенсионеру закрыть рот.

По словам хирурга Краевой клинической больницы Сергея Волынкина, операция по удалению черенка прошла успешно и длилась около часа. В настоящее время пациент переведен в послеоперационное отделение.

