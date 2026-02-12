сегодня в 08:57

Мужчина потерял полуметровую змею в трамвае в Екатеринбурге

В Екатеринбурге мужчина потерял маисового полоза. Владелец приобрел питомца в зоомагазине и ехал с ним домой на трамвае, но змея сбежала, сообщает E1.ru .

Мужчина признался, что вез полоза под курткой в трамвае № 15. Когда вышел из общественного транспорта, увидел, что змеи нет.

Мужчина начал быстро искать полоза. Затем решил обратиться к машинисту трамвая. Однако общественный транспорт уже уехал.

Длина змеи — почти 45 сантиметров. Маисовые полозы обитают в Северной Америке. Вид пользуется популярностью у тех, кто любит змей.

