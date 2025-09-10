Мужчина пострадал при взрыве газового баллона в квартире на востоке Москвы

В квартире в девятиэтажном доме на Фортунатовской улице в столице взорвался газовый баллон, пострадал один человек, сообщает SHOT .

Как рассказали очевидцы, был слышен громкий хлопок. На четвертом этаже дома хозяин квартиры решил приготовить завтрак с помощью газового баллона, так как его плита находится в ремонте.

В результате ЧП мужчина получил ожоги.

Ударной волной от взрыва были выбиты стекла в соседнем жилье, на балконе квартиры, где взорвался баллон, также повреждены стекла. Еще на четвертом этаже частично обрушились окна.

На месте происшествия работают экстренные службы.