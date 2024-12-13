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Мужчина попал под поезд в Кузбассе

В пятницу около 13:00 на станции «Тяжин» Красноярской железной дороги в Кемеровской области мужчина 1982 года рождения попал под поезд, сообщает Сiбдепо со ссылкой на Западно-Сибирскую транспортную прокуратуру.

Поезд сбил мужчину, когда тот пересекал железнодорожные пути.

В сообщении уточняется, что перед происшествием мужчина находился в наушниках в пределах габарита следования поезда.

В настоящее время устанавливаются детали произошедшего. Ачинская транспортная прокуратура начала проверку соблюдения законодательства о безопасности движения на железнодорожном транспорте.