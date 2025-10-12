сегодня в 12:17

Мужчина помочился на алтарь на глазах у людей в соборе Святого Петра в Ватикане

В соборе Святого Петра в Ватикане мужчина забрался на алтарь и справил на него нужду на глазах у сотен верующих и туристов, сообщает газета Corriere della Sera .

На опубликованных кадрах видно, как мужчина до колен спустил штаны и мочится на алтарь. Затем его задерживают двое мужчин в костюмах.

Посетителю собора Святого Петра удалось обойти турникеты вокруг алтаря под балдахином XVII века, созданного Джан Лоренцо Бернини. Поднявшись по ступеням, он совершил недостойный поступок на глазах у людей.

Нарушителя, личность которого осталась неизвестной, задержали присутствовавшие в базилике сотрудники полиции в штатском.

