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Мужчина подорвался на боеприпасе в лесу под Брянском

Житель Самарской области погиб под Брянском, где пошел в лес и подорвался, сообщает Baza.

Трагедия произошла вечером 27 июня. 29-летнего Михаила последним видел местный водитель. Он довез мужчину от гостиничного комплекса в Брянске до базы отдыхав Брянском районе области.

После того, как Михаил вышел из машины, он ушел вглубь леса, где подорвался на неустановленном боеприпасе.

На данный момент следователи пытаются выяснить, что именно произошло. На месте взрыва сотрудники правоохранительных органов нашли поражающие элементы.