Мужчина подорвал гранату при задержании в Ростовской области
В Неклиновском районе Ростовской области мужчина привел в действие гранату, когда его задерживали правоохранители, сообщает ТАСС.
Мужчина находился в федеральном розыске. Преступник скрывался в доме под Таганрогом, где его и пытались задержать.
В результате взрыва сам мужчина погиб на месте. Двое полицейских получили травмы.
Как уточняет «112», инцидент случился в Неклиновском районе области. Правоохранителей доставили в больницу.
