сегодня в 10:28

Мужчина подорвал гранату при задержании в Ростовской области

В Неклиновском районе Ростовской области мужчина привел в действие гранату, когда его задерживали правоохранители, сообщает ТАСС .

Мужчина находился в федеральном розыске. Преступник скрывался в доме под Таганрогом, где его и пытались задержать.

В результате взрыва сам мужчина погиб на месте. Двое полицейских получили травмы.

Как уточняет «112», инцидент случился в Неклиновском районе области. Правоохранителей доставили в больницу.

