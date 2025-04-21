Мужчина подавился ветчиной на пасхальном обеде и умер на глазах у всей семьи

В Италии мужчина подавился ветчиной на пасхальном обеде и умер

В итальянской коммуне Сора 50-летний мужчина погиб во время пасхального обеда. Он подавился куском ветчины, начал задыхаться и скончался, сообщает местная газета Today .

Происшествие случилось в деревушке Сан-Винченцо. Семья устроила ужин по случаю Пасхи, и одним из присутствующих был 50-летний мужчина-инвалид. В ходе трапезы итальянец засунул в рот ломтик ветчины, но после этого начал задыхаться.

Родственники вызвали экстренные службы, однако подоспевшим сотрудникам оставалось только констатировать смерть мужчины. Его попробовали реанимировать, однако все попытки оказались безуспешными.

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