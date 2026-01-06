Мужчина отправил в нокдаун девушку в Краснодаре и скрылся

В Краснодаре правоохранительные органы разбираются в инциденте с нападением на женщину. По данным регионального управления МВД, специалисты устанавливают личность нападавшего, который ударил девушку так, что та упала, сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю .

Предварительно установлено, что происшествие случилось на одной из центральных улиц города — на Красноармейской улице. На кадрах видео, которое сняли очевидцы, видно, как мужчина с бородой в головном уборе подбежал к девушке и нанес ей сильный удар в лицо. Пострадавшая от удара упала на дорогу, после чего нападавший продолжил насилие, он начал таскать жертву за волосы.

Прохожие не остались равнодушными и вступились за девушку. Благодаря их вмешательству дальнейшее избиение было остановлено. Мужчина с места происшествия скрылся, а пострадавшая обратилась за помощью в полицию.

По данным из соцсетей, конфликт начался еще в заведении общественного питания. Там мужчина якобы проник в женскую уборную и пытался домогаться до одной из посетительниц, а уже на улице совершил нападение.

