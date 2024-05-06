Мужчина оставил дорожку наркотиков и документы во «Вкусно и точка» в Москве
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На столике в столичном сетевом ресторане быстрого питания «Вкусно и точка» 28-летний мужчина оставил дорожку наркотиков, а еще свои документы и телефон, сообщает Telegram-канал Baza.
В полицию обратилась посетительница заведения общепита, расположенного на Рязанском проспекте. Она рассказала, что мужчина употребил наркотики на ее глазах, а потом начертил себе еще одну дорожку на столе и вышел, возможно, покурить. На столе, кроме наркотиков, посетитель также оставил сумку, телефон и банковскую карту.
Полицейские сразу же выехали по вызову. Они быстро задержали 28-летнего мужчину.
На столе силовики обнаружили полоску неизвестного вещества, которое упаковали и передали на экспертизу.