Мужчина насмерть избил оппонента в столичном ресторане

сегодня в 11:02

Конфликт между двумя мужчинами произошел в ресторане на улице Академика Скрябина в столице, затем он перерос в драку, сообщила пресс-служба прокуратуры Москвы.

Ссора случилась на почве личных неприязненных отношений. В ходе драки один из мужчин умышленно ударил оппонента рукой в голову, а после толкнул его. Пострадавший упал на пол.

Мужчину доставили в больницу в тяжелом состоянии. Врачи не смогли его спасти.

47-летнего нападавшего планируется привлечь к уголовной ответственности. Этот вопрос находится на контроле в Кузьминской межрайонной прокуратуре.