Не признал вину: приезжий в спортклубе Москвы делал женщинам массаж и насиловал

Мужчина насиловал женщин во время массажа в спортклубе в Москве

В Москве мужчина во время оказания услуг массажа насиловал клиенток. Из-за этого он стал фигурантом уголовного дела, сообщает пресс-служба ГСУ СК России по столице.

По данным следствия, инциденты произошли в декабре 2025 года и январе 2026 года. Уроженец Калининграда делал массаж в одном из спортклубов столицы. Во время сеансов он применил насилие и совершил в отношении девушек насильственные действия сексуального характера.

В отношении него возбудили уголовное дело по части 1 статьи 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера). Следователи собрали необходимые доказательства, однако фигурант вину не признал. Его заключили под стражу.

На данный момент расследование дела завершено. Оно направлено в суд для дальнейшего рассмотрения.

