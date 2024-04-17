Мужчина нашел в лесу под Тверью украинский беспилотник с 10 кг взрывчатки
Mash: украинский дрон с 10 кг взрывчатки обнаружили в лесу Тверской области
Фото - © Telegram-канал Президента Украины Владимира Зеленского
В лесу под Тверью был найден дрон ВСУ с 10 кг взрывчатки. Таким же беспилотником в январе пытались атаковать ярославский завод «Славнефть-ЯНОС», сообщает Mash.
БПЛА заметил 60-летний мужчина, который гулял по лесу с собаками. Беспилотник оказался серого цвета, с тянущим винтом и V-образным оперением. Размах крыльев дрона — 3 м.
Дрон обнаружили недалеко от деревни Крутая Калязинского района. Предварительно, он лежал там с января.
В январе аналогичный дрон посадили в Ярославле. На его корпусе была цифра 4, у упавшего под Тверью — 3. Специалисты обезвредили беспилотник.