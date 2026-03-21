Мужчина на электровелосипеде сбил мальчика в столице

В Ангеловом переулке в столице мужчина на электровелосипеде сбил 9-летнего мальчика, который ехал на механическом самокате, сообщает пресс-служба московской прокуратуры.

Пострадавший ребенок был доставлен в медицинское учреждение.

По данному факту начата процессуальная проверка. Ее ход и результаты находятся на контроле в Тушинской межрайонной прокуратуре.

Ранее лидер РФ Владимир Путин поручил Минтрансу и МВД изучить возможность введения ограничений для электровелосипедов на передвижение по тротуарам, согласно перечню поручений по итогам заседания Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека.

