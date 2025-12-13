Мужчина на BMW напал на тренера «Динамо» Заикина в Астрахани
Фото - © Telegram-канал 112
Тренера «Динамо» Георгия Заикина сильно избили во время стычки на дороге в Астрахани. Инцидент произошел на улице Бакинской, сообщает «112».
Тренера, предположительно, атаковал водитель BMW. Иномарка обгоняла и подрезала тренера. Из-за этого машина Заикина вылетела на обочину и получила урон.
Водитель BMW обзывал Заикина. Когда тот попробовал уехать, водитель иномарки отправился в погоню.
На светофоре мужчина на BMW с друзьями подошел к машине и, предположительно, начал угрожать Заикину. Когда тренер покинул автомобиль, водитель иномарки полез в драку. По итогам конфликта Заикин упал без сознания.
На опубликованном видео мужчины сближаются друг с другом. Затем некто в зеленой футболке наносит несколько ударов. Оппонент падает.
После этого мужчина в зеленой футболке сел на лежачего и нанес удар ладошкой по лицу. Когда мужчина снизу поднимался, его начали душить.
Затем мужчину в зеленой футболке оттащили. Автомобиль Заикина уехал.
