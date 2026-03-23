Мужчина на белом коне устроил погром в сочинском магазине
Мужчина верхом на коне заехал в один из сочинских супермаркетов. Животное устроило погром в магазине, сообщает Telegram-канал «ЧП Сочи».
Инцидент произошел на Красной Поляне. По словам очевидцев, мужчина въехал в супермаркет на белом коне. Сотрудникам магазина он заявил, что не хотел оставлять животное на улице.
На опубликованных кадрах видно, как конь поскользнулся и опрокинул один из стендов. Все его попытки подняться на скользком полу оказались безуспешными.
Сотрудникам пришлось освобождать проходы и вызывать помощь, чтобы осторожно вывести несговорчивого «покупателя» из магазина.
Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.